Nogometni klub Maribor ponovno čaka kazen disciplinskega sodnika. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Boštjan Jeglič je po tekmah 15. kroga Prve lige Telemach izrekel 700 evrov kazni Mariboru zaradi prižiganja bakel navijačev in žaljivega skandiranja. Zaradi prižiganja bakel pa mora Mura plačati 450 evrov. V 15. krogu prvenstva je v soboto Maribor v Domžalah zmagal z 2:1 in je četrti na lestvici, Mura pa je doma z 1:0 ugnala Aluminij in je šesta. Vodi jo Celjani pred Koprom in Olimpijo.