Veliko gospodinjstev še vedno elektriko plačuje po redni ceni, to je razlog zurnal24.si Če še vedno niste dobili položnice za električno energijo po znižani ceni, preverite ali ste ob prijavi škode, ki so jo povzročile poplave avgusta, navedli pravilne podatke. Čas, da jih popravite ali pa škodo prijavite, je do 14. novembra.

