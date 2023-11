Kanal C0: pomembna zmaga Jankovića na sodišču zurnal24.si Upravno sodišče je ugodilo tožbi Mestne občine Ljubljana (Mol) in odpravilo odločitev nekdanjega ministrstva za okolje in prostor, s katero je to zavrnilo zahtevo Mola, naj se razveljavi odločitev Arsa, da je za gradnjo kanala C0 s kineto treba izvesti presojo vplivov na okolje. Zadevo je vrnilo pristojnemu ministrstvu v ponovni postopek.

