GZS: Predstavniki gospodarstva nezaupljivi do predloga podnebnega zakona Energetika.NET Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) opozarja na previdnost pri sprejemanju podnebnega zakona, da ne bi zaradi podnebnih ciljev povzročili ekonomski in družbeni zastoj oziroma nazadovanje. Poglavitna pripomba na predlog podnebnega zakona se nanaša na področje zadanih ciljev razogljičenja, kjer so udeleženci javne predstavitve zakona ta teden izrazili željo po večji ambicioznosti države na področju letnice razogljičenja, pa so nam sporočili iz ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE).

