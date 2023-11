Zaprt javni razpis Izmenjava znanja in prenos informacij s področja intervencije dobrobit živali Vlada RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse upravičence, da se je včeraj, 9. novembra 2023, zaprl javni razpis za podintervencijo izmenjava znanja in prenos informacij s področja intervencije dobrobit živali za leto 2023.

Sorodno









Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Kaja Juvan

Tamara Zidanšek

Luka Dončić

Anže Kopitar