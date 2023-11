Označevanje slovenskega izvora mesa na računih Gorenjski glas Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je aprila lani v soglasju z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo izdal nov pravilnik o zagotavljanju sledljivosti porekla za sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje, ovčje, kozje in...

