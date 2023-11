Domžale Kopru preprečile pohod na vrh, eksplozija Rogaške SiOL.net Slovenske prvoligaške klube konec tedna čakajo še zadnje obveznosti pred reprezentančnim premorom. Na prvi sobotni tekmi je Rogaška s 3:1 ugnala Radomlje in se v velikem slogu podpisala pod tretjo zmago sezone, zatem pa so Domžale z 1:0 slavile na gostovanju pri Kopru. Vrhunec 16. kroga prinaša nedeljski štajerski derbi med Mariborom in Celjem, na katerem bo v središču pozornosti hrvaški strateg D...

