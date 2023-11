Dallas na krilih Irvinga in Dončića skočil na vrh zahodne konference 24ur.com Košarkarji Dallasa nadaljujejo z odličnimi predstavami na začetku nove sezone. Za osmo zmago so na deseti tekmi v gosteh ugnali New Orleans Pelicans s 136:124. Prvi strelec moštva iz Teksasa je bil tokrat Kyrie Irving s 35 točkami, Luka Dončić jih je prispeval 30 in dodal še devet asistenc. Dallas se je z novim uspehom na vrhu zahodne konference izenačil z Denverjem, ki je izgubil proti Houstonu....

