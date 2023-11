Rakete za šesto zaporedno zmago presenetile aktualne prvake 24ur.com V noči na ponedeljek je bilo v ligi NBA odigranih kar 11 tekem. Ob zanesljivi zmagi Dallasa v New Orleansu je najbolj odmeval skalp Raket iz Houstona, ki so na domačem parketu porazile aktualne prvake iz Denverja in tako prišle do šeste zaporedne zmage. Tyrese Maxey je za Philadelphio proti Indiani dosegel 50 točk.

