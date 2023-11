Nova zmaga za Dallas, Dončić igral le tri četrtine Maribor24.si Tokrat so v gosteh s 136:124 premagali New Orleans Pelicans. Pri Teksašanih je bil prvi strelec Kyrie Irving s 35 točkami, od tega je zadel sedem od desetih trojk, Dončić pa je k zmagi dodal 30 točk, čeprav v zadnjem delu ni igral. Dončić je v 28 minutah na parketu zadel 11 od 18 metov iz igre in štiri od devetih poskusov za tri točke. Temu je dodal še štiri skoke in devet podaj. “Vsi fantje so ne ...

