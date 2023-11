"Velika hvala vsakemu izmed 600 Slovencev, ki se podajajo v Köbenhavn" Sportal Slovenska nogometna reprezentanca se danes podaja v Köbenhavn. Če bo v petek premagala Dance, si bo zagotovila nastop na Euru 2024. Selektor Matjaž Kek je v četrtek na Gorenjskem opravil še zadnji trening, pred tekmo, na kateri bo Slovenija naskakovala zgodovinski podvig, pa sporoča: "Če kdo izmed reprezentantov potrebuje še dodaten motiv ali izziv, verjetno ni na pravem mestu. To so tekme, za katere se živi. Tekme, za katere se je delalo. To je privilegij." Kaj je še sporočil Mariborčan pred odhodom na Dansko?

