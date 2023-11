Lego, Slovenija! SiOL.net Slovenska nogometna reprezentanca bo pot do novega podviga, težko pričakovane uvrstitve na Euro 2024, iskala na Danskem. To je bogata dežela na severu Evrope, ki obožuje pravljice. Mlade in stare po vsem svetu je navdušila z lego kockami, tu se je danski kraljevič Hamlet v Shakespearovi sloviti drami vprašal, "biti ali ne biti". Danes si varovanci Matjaža Keka podajajo nekoliko drugačno vprašanje, "uvrstiti se ali ne uvrstiti se na Euro". Odgovor nanj bodo izvedeli kmalu.

