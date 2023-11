Matjaž Kek pred tekmo desetletja izžareva optimizem SiOL.net Slovensko nogometno reprezentanco čaka v ponedeljek odločilna tekma za preboj na evropsko prvenstvo v Nemčiji. Če bodo izbranci Matjaža Keka v razprodanih Stožicah ostali neporaženi proti Kazahstanu, se bodo uvrstili na Euro 2024. Izkušeni slovenski selektor je prepričan, da so njegovi varovanci dovolj kakovostni in pametni, da bodo to tekmo speljali uspešno in poskrbeli za najlepši večer slovenskega nogometa po letu 2010.

