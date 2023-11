V Beli krajini in na Kočevskem usposabljanje izvajalcev po potrditvi afriške prašičje kuge Dolenjski list Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je objavila javni poziv za usposabljanje za izvajalce določenih nujnih ukrepov po potrditvi afriške prašičje kuge. Namenjen je deležnikom na območjih Bele krajine, Banje Loke - Kostela, Predgrada in Kočevskega. preberite več » ...

Sorodno