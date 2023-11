Robert Golob prestal operacijo, takšno je njegovo počutje Lokalec.si Predsednik vlade dr. Robert Golob je uspešno prestal operacijo kile in se dobro počuti, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Na izjavi je, kot poroča portal 24ur.com, v.d. strokovnega direktorja UKC doc. dr. Gregor Norčič povedal, da so uspešno izvedli operacijo dimeljske kile. “Operacija je potekala zjutraj brez zapletov in bila v predvidenem času zaključena. Zbudil se je iz narkoze, prem ...

Sorodno



























Omenjeni Robert Golob Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Mesec

Nataša Pirc Musar

Matjaž Kek

Janez Janša