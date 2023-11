Nejc Petrič v Budvi do prve kolajne na boksarskem EP za Slovenijo 24ur.com Mladi slovenski boksar Nejc Petrič si je na evropskem prvenstvu do 22 let v Budvi priboril medaljo. Petrič se je v velterski kategoriji (do 67 kilogramov) uvrstil v polfinale, kar pomeni, da bo osvojil najmanj bronasto odličje in s tem dosegel enega največjih uspehov v zgodovini slovenskega amaterskega boksa.

