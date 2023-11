Slovenska boksarka Ema Kozin je nova svetovna prvakinja v supervelterski kategoriji po verzijah WBO in WBC. V Manchestru je po desetih rundah po sodniški odločitvi premagala Škotinjo Hannah Rankin in ob največjem uspehu v karieri dosegla tudi 24. poklicno zmago. Slovenska boksarka, ki bo čez 14 dni dopolnila 25 let, je zmagala z 2:1. Zanjo […]