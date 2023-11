Nejc Petrič v Budvi za zlato kolajno SiOL.net Slovenski boksar Nejc Petrič se bo na evropskem prvenstvu do 22 let v Budvi v kategoriji do 67 kg boril za zlato kolajno. V polfinalu je v petek zvečer ugnal Srba Semiza Aličića, njegov tekmec za zlato kolajno pa bo Rus Ahmadšok Mahmadšojev.

