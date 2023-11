Štajerska avtocesta bo ponovno zaprta Maribor24.si Tudi ta konec tedna bodo delavci na več delih avtocestnega omrežja izvajali vzdrževalna dela. Spet bo tako zaprta štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru, promet bo oviran tudi na več delih primorske avtoceste. Glede na še vedno veliko gostoto prometa so tako spet mogoči zastoji. Zastoji napovedani predvsem za soboto Odsek avtoceste med Blagovico in Vranskim proti Mariboru bo ...

