Na več delih avtoceste tečejo vzdrževalna dela: Bodite previdni, promet bo oviran Lokalec.si Tudi ta konec tedna bodo delavci na več delih avtocestnega omrežja izvajali vzdrževalna dela. Spet bo tako zaprta štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru, promet bo oviran tudi na več delih primorske avtoceste. Glede na še vedno veliko gostoto prometa so tako spet mogoči zastoji. Odsek avtoceste med Blagovico in Vranskim proti Mariboru bo zaradi del zaprt od sobote od 12. ure ...

