Na štajerski avtocesti je pred Blagovico proti Mariboru pet kilometrov dolg zastoj. Zamude na tem odseku je za eno uro.

Za osebna vozila so možni naslednji obvozi:

– izvoz Lukovica in naprej proti Trojanam in Vranskemu;

– cesta skozi Tuhinjsko dolino;

– cesta skozi Zasavje ( LJ – Litija – Zagorje – Trojane- Vransko)

Promet se hitro spreminja. Pred odhodom na pot preverite aktualno stanje na cesta