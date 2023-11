Škofjeločani potrdili vlogo najbolj prijetnega presenečenja SiOL.net Košarkarji LTH Castingsa so v 8. krogu lige Nova KBM premagali Ilirijo s 96:85. Rogaško čaka gostovanje pri Hopsih na Polzeli. V vnaprej odigrani tekmi desetega kroga je neporažena Krka v sredo gostovala v Šentjurju. Domači so tri sekunde do konca rednega dela tekme s trojko Nejca Zupana izsilili podaljšek (73:73). Tudi ta je bil dramatičen, za točko ga je dobila novomeška ekipa (90:91).

