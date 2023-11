Ilka brez tekme. Tudi osmi smuk pod Matterhornom odpovedan. Sportal Toliko pompa za prazen nič! Tako kot lani so tudi letos odpovedali vse štiri smukaške tekme pod Matterhornom. Prejšnji konec tedna so brez tekmovanja ostali smučarji, ta konec tedna pa še smučarke. Razlog pa: premočni sunki vetra na ledeniku na nadmorski višini nad 3.000 metrov. Nič nenavadnega ta takšno lokacijo, nihče več tako ne razume, zakaj silijo z izvedbo te čezmejne tekme nad Zermattom in Cervinio.

