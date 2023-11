Odločitev padla že ob 6.00, smučarke ostale brez zadnjega treninga SiOL.net Prireditelji ženskega smuka za svetovni pokal na novi progi na ledeniku pod Matterhornom so danes odpovedali zadnji trening pred sobotno in nedeljsko tekmo (11.45). Zaradi močnega vetra in slabe vremenske napovedi so današnje treninge odpovedali že ob šesti uri zjutraj. Bomo sploh dočakali več let napovedano in opevano tekmo s startom v eni in ciljem v drugi državi?

Sorodno













Omenjeni Ilka Štuhec

Italija

Švica Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Mesec

Janez Janša

Matej Arčon

Matjaž Kek