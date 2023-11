Zaradi močnega vetra in slabe napovedi odpovedali današnji smuk Dnevnik Zaradi močnega vetra in slabe napovedi je bil odpovedan prvi od dveh smukov svetovnega pokala alpskih smučark pod Matterhornom v Zermattu v Švici s ciljem nad Cervinio v Italiji, načrtovan za danes, so sporočili organizatorji.

Sorodno



























Omenjeni Italija

Švica Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Matjaž Kek

Ilka Štuhec

Janez Janša

Luka Mesec