Dars ima nova orožja za boj proti snegu in ledu na cestah RTV Slovenija Dars v letošnjo zimo vstopa z novo mehanizacijo, s katero bo zimo pričakal v popolnoma drugačni tehnološki in ekološki kondiciji. Za to je zadolženih 450 zaposlenih, ki neposredno skrbijo za prevoznost in varnost na naših avtocestah.

