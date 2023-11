Po poročanju Uprave Republike Slovenije za reševanje sta ob 18.12 na Tržaški cesti v Mariboru trčili osebni vozili. Po podatkih prometnoinformacijskega centra je Tržaška cesta ob 19.47 pri Bohovi še vedno zaprta. Obvoz je možen po Bohovi cesti. Gasilci Gasilske brigade Maribor so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in usmerjali promet do prihoda policije. Reševalci NMP Maribor so v UKC Maribor prepeljali eno poškodovano osebo.