Uprava RS za zaščito in reševanje poroča, da je okoli 13.10 prišlo do nesreče z nevarnimi in drugimi snovmi v prometu. Na Štajerski avtocesti pred izvozom Fram, občina Rače – Fram sta trčila osebno in tovorno vozilo. Gasilci JZ GB Maribor so zavarovali kraj dogodka in nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Promet.si pa poroča, da je zaradi nesreče na štajerski avtocesti pred Framom proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas. Zamuda 10 – 15 minut.