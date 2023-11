Ponovno nagaja vreme, bo Ilka Štuhec lahko nastopila? Maribor24.si Vreme še naprej moti izvedbo tekmovanja za svetovni pokal v alpskem smučanju pod Matterhornom na meji med Švico in Italijo. Organizatorji so bili zaradi močnega vetra prisiljeni za četrt ure prestaviti začetek ženskega smuka. Nov start preizkušnje je točno ob poldne. Med nastopajočimi je tudi slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec. Če bodo smuk izpeljali, bo to prva preizkušnja v hitrih disciplinah...

