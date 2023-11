'43 točk v zadnji četrtini je proti elitnim ekipam enostavno preveč' 24ur.com Čeprav sta glavna zvezdnika Dallasa Luka Dončić in Kyrie Irving kombinirano dosegla kar 74 točk, je bilo to premalo za zmago v Milwaukeeju. Maverickse je uspeha stala slaba zadnja četrtina, ki so jo izgubili za kar 16 točk (27:43). "Iz poraza lahko potegnemo marsikaj," je po četrtem porazu sezone optimistično razmišljal Irving.

