Vroči Šeško zaplesal na odru in nagovoril navijače: Moje ljudstvo! #video SiOL.net Spodobi se, da se velike uspehe temu primerno tudi proslavi. Slovenski nogometaši so se tako po zlata vredni zmagi nad Kazahstanom, s katero so se uvrstili na Euro 2024, preselili na ploščad pred C tribuno stadiona Stožice, kjer jih je pričakal slavnostni oder. Bilo je veselo. Pelo se je, skandiralo, plesalo, največje ovacije pa sta prejela Jan Oblak in Benjamin Šeško. Prvemu so navijači zapeli priljubljeno pesem, drugi pa si je dal duška z ognjevitimi plesnimi vložki.

