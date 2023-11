V Pomurju samomor in več tatvin Vestnik V preteklem dnevu so policisti v Pomurju obravnavali tri prometne nesreče z materialno škodo, pet kaznivih dejanj, samomor, tri kršitve javnega reda in miru, poškodbo vozila na parkirišču ter tri primere povoženja divjadi.





Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Matjaž Kek

Luka Mesec

Matjaž Han