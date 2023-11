V preteklem dnevu so policisti v Pomurju obravnavali pet prometnih nesreč, ki so se končale le z materialno škodo, tri kazniva dejanja, kršitev javnega reda in miru, nesrečo pri delu, zasegli osebni avtomobil, prijeli pet tujcev, ki so v našo državo vstopili na nedovoljen način, tri primere povoženja divjadi in poškodbo vozila na parkirnem prostoru.