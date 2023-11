Uprava RS za zaščito in reševanje poroča, da se je, danes okoli 7.45, v bližini naselja Vukovski Vrh, občina Pesnica, prevrnilo tovorno vozilo. Gasilci JZ GB Maribor so zavarovali kraj dogodka, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in nudili prvo pomoč poškodovanemu vozniku. Reševalci NMP Maribor so poškodovanega voznika prepeljali v UKC Maribor.