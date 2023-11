Slovenska nogometna reprezentanca je nocoj v Stožicah igrala zadnjo kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo 2024 – in premagala Kazahstance ter se uvrstila na EP! Izbranci Matjaža Keka so bil v položaju, ko so bili odvisni sami od sebe in svojega rezultata, in z zmago 2:1 proti Kazahstanu so se prebili na veliko tekmovanje – zdaj pa jih čaka pot v Nemčijo na EP 2024, tako bodo slovenski nogome ...