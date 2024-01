V Izraelu protesti k izpustitvi talcev iz Gaze in končanju vojne Primorske novice V Izraelu se je v soboto na ulicah zbralo več tisoč ljudi, ki so protestirali proti vladi Benjamina Netanjahuja. V obalni metropoli Tel Aviv so udeleženci shoda zahtevali takojšnje končanje vojne v Gazi, da bi tako dosegli izpustitev še več kot 100 talcev.

