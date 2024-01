V Kranju izpraznili sodišče zaradi domnevno nevarnega predmeta RTV Slovenija Nekaj pred 13. uro so bili kranjski policisti obveščeni, da bi se lahko v kranjskem sodišču nahajal nevaren predmet. Policisti so objekt izpraznili, pri pregledu pa niso odkrili nevarnih predmetov, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Kranj.

