Girona na vrhu španske lige, do zmag tudi Real in Barcelona Ekipa Nogometaši Girone so z visoko zmago proti Sevilli s 5:1 v 21. krogu potrdili prvo mesto na lestvici španskega prvenstva. Real Madrid je pred domačimi navijači gostil zadnjeuvrščeno Almerio in jo po preobratu premagal s 3:2. Barcelona je gostovala pri Betisu. Po zmagi s 4:2, Ferran Torres je dosegel hat-trick, je tretja na lestvici.



Več na Ekipa24.si

Sorodno