Vrhunci LaLige: Ferran Torres stopil v čevlje velikega Lionela Messija 24ur.com Na vrhu španske LaLige ostaja presenečenje te sezone, z 52 točkami je vodilna Girona. Z zmago 5:1 proti Sevilli so le še potrdili svoj položaj. Hattrick je dosegel Artem Dovbik, ostala dva zadetka sta prispevala Cigankov in Stuani. Do zmage so prišli tudi nogometaši Barcelone in Real Madrida, slednji so pripravili preobrat in na koncu slavili po zadetku Carvajala v 99. minuti. Vrhunce dvobojev si...

