Primarne volitve v New Hampshiru: Trump v pričakovanju nove zmage RTV Slovenija V ameriški zvezni državi New Hampshire potekajo ključne primarne volitve, na katerih republikanski volivci izbirajo svojega predsedniškega kandidata. Po umiku DeSantisa se za glasove volivcev borita Donald Trump in Nikki Haley, napovedi so v prid Trumpa.

