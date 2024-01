Biden verjame, da se bosta s Trumpom pomerila na novembrskih predsedniških volitvah in da bo na kocki ameriška demokracija Politikis Ameriški predsednik Joe Biden je po zmagi republikanca Donalda Trumpa na strankarskih volitvah v zvezni državi New Hampshire v torek dejal, da se bosta pomerila na novembrskih predsedniških volitvah, na kocki pa bodo ameriška demokracija in svoboščine, poroča francoska tiskovna agencija AFP. “Zdaj je jasno, da bo republikanski kandidat Donald Trump,” je poudaril Biden. “Na […]

