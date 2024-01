Trump dosegel novo zmago v tekmi za republikansko predsedniško nominacijo – Trump je star 77 let, Biden pa 81 topnews.si Bivši predsednik ZDA Donald Trump je po strankarskih zborovanjih v Iowi v torek osvojil še strankarske volitve za izbiro predsedniškega kandidata republikanske stranke v zvezni državi New Hampshire. Po okoli 60 odstotkih preštetih glasov je njegova prednost pred edino konkurentko Nikki Haley znašala okoli 11 odstotnih točk. Ameriške televizije so Trumpa razglasile za zmagovalca že […]...

