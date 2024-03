Februarja v Sloveniji več turistov, največ je bilo Hrvatov RTV Slovenija Februarja, ko so imeli šolarji v številnih državah, tudi pri nas, zimske počitnice, je v Sloveniji turistični obisk narasel. Našteli so 302. 031 gostov, ki so ustvarili 828. 271 nočitev. To je sedem oz. 4,5 odstotka več kot februarja lani.

