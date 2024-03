Minister Poklukar z županoma Središča ob Dravi in Brežic o vzpostavitvi azilnih kapacitet SiOL.net Notranji minister Boštjan Poklukar se bo danes sestal z županoma Brežic in Središča ob Dravi, Ivanom Molanom in Tonijem Jelovico. Govorili bodo o varnosti, migracijah in vzpostavitvi dodatnih azilnih kapacitet v obeh občinah, potem ko je odločitev o tem nedavno sprejela vlada, so sporočili z notranjega ministrstva. Odločitvi v občinah nasprotujejo.

