Slovenski košarkarski as Luka Dončić je na gostovanju svojih Dallas Mavericks proti Utah Jazz s 115:105 dosegel 75. trojni dvojček v severnoameriški ligi NBA. Prispeval je 29 točk, 13 podaj in 12 skokov, pri čemer je bil odločilen za četrto zaporedno zmago in osmo na zadnjih devetih tekmah. Dončić je iz igre zadel 10 od 24 metov, od tega le 2 od 11 za tri točke. Kljub nekoliko slabšem metu z razdal ...