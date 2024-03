75. trojni dvojček Luke Dončića za nadaljevanje zmagovitega niza Dallasa 24ur.com Košarkarji Dallasa so prišli do nove pomembne zmage v boju za neposredno uvrstitev v končnico v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Potem ko so na prvi medsedbojni tekmi minuli četrtek v domačem American Airlines Centru brez večjih težav odpravili moštvo Utah Jazz, so morali nekaj dni pozneje na "povratnem" obračunu v Salt Lake Cityju vložiti precej več truda in znanja, da so prišli do novega ...

