Pomembna zmaga Dallasa v boju za (neposredno) končnico 24ur.com Slovenski košarkarski as Luka Dončić je ob gostujoči zmagi svojih Dallas Mavericks proti Sacramento Kings s 131:96 dosegel 28 točk, šest podaj in enajst skokov. Ob visokem vodstvu 25-Ljubljančan v zadnji četrtini sploh ni igral. Teksašani so prišli do pete zaporedne zmage in se dodatno približali neposrednem preboju v končnico lige NBA.

