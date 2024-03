Katarina Bergant postala generalna državna tožilka 24ur.com Poslanci so za generalno državno tožilko imenovali višjo državno tožilko in vodjo ljubljanskega okrožnega tožilstva Katarino Bergant. Za je glasovalo 49 poslancev koalicije, proti pa so glasovali v opozicijskih SDS in NSi. Katarina Bergant bo po prisegi za dobo šestih let na mestu državnega generalnega tožilca nadomestila Draga Šketo.

Sorodno