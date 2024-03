Izrael s silovitim obstreljevanjem kljubuje resoluciji VS ZN SiOL.net Izrael še naprej kljubuje v ponedeljek sprejeti resoluciji Varnostnega sveta ZN z zahtevo po takojšnji prekinitvi ognja v Gazi. Ponoči so tako izraelske sile nadaljevale silovito obstreljevanje vzdolž palestinske enklave in ubile najmanj 66 ljudi. O smrtnih žrtvah lokalne zdravstvene oblasti poročajo tudi iz Rafe na skrajnem jugu Gaze.

