Psiholog o selfiju z Ronaldom: Jaz ga razumem SiOL.net "To ni nobena afera ali incident. Naredil je dvojno korist. Zdaj vsi govorijo o njem, čeprav v osnovi najverjetneje ni ne nogometaš, ne kaj drugega, ampak recimo temu "no name", poleg tega pa je dobil še selfi s Cristianom Ronaldom," je potem, ko je slovenski navijač Janez Kozelj na včerajšnji prijateljski tekmi med Slovenijo in Portugalsko stekel na igrišče in se slikal s portugalskim zvezdnikom ...

